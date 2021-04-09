также в разделеОбщество
Харьковщина попала в «красную» зону, на Прикарпатье – ситуация улучшилась 5
В Украине хотят расширить Национальный перечень основных лекарств 6
В Украину из РФ незаконно ввезли более 600 вагонов 12
Пытки в отделе полиции на Черкасчине: подозревают еще трех полицейских 10
В Украине легализовали медицинский каннабис 29
ООН призвала доноров профинансировать гуманитарную помощь Украине 10
Минцифры: Цифровизации бумажных паспортов не будет 17
Степанов спрогнозировал сроки пика третьей волны коронавируса 15
Зеленский провел ночь в зоне ООС 13
Резников назвал условия поставок воды в оккупированный Крым 14
Большинство украинцев допускают полномасштабное вторжение РФ 36
Криклий прогнозирует подписание соглашения об «открытом небе» с ЕС в июне 9
Кличко просит Кабмин ввести общенациональный локдаун 21
Верховный суд впервые признал законность перехода из УПЦ МП в ПЦУ 18
Закон о компенсациях для предпринимателей в красной зоне вступил в силу 8
Минздрав обновил протокол лечения больных COVID-19 57
Украина обвинила Иран в манипуляциях вокруг причин сбития самолета МАУ 15
СБУ задержала в Одессе масштабную партию контрабандных сигарет 13

Одесский апелляционный суд отпустил под домашний арест осужденного общественного активиста Сергея Стерненко. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

«Стерненко и Демчуку дали круглосуточный домашний арест. Обязали сдать загранпаспорта», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале заседания судья Кадегроб позволила выпустить Стерненко и Демчука из клетки, чтобы они могли эффективно участвовать в судебном заседании.

Также защитники заявили ходатайство о ведении онлайн-трансляции. Судья удовлетворила ходатайство частично - позволила проводить только фото и видео-фиксации заседания представителям СМИ, но не позволила проводить стрим, поскольку считает, что «рано освещать эту часть процесса».

В суде присутствуют народные депутаты 3 фракций, которые готовы брать их на поруки.

Как сообщал ForUm, 23 февраля Приморский суд Одессы признал общественного активиста Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к семи годам тюрьмы и конфискации половины имеющегося имущества.

Аналогичное решение суд озвучил по второму обвиняемого по делу Руслану Демчуку. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги