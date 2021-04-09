Одесский апелляционный суд отпустил под домашний арест осужденного общественного активиста Сергея Стерненко. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

«Стерненко и Демчуку дали круглосуточный домашний арест. Обязали сдать загранпаспорта», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале заседания судья Кадегроб позволила выпустить Стерненко и Демчука из клетки, чтобы они могли эффективно участвовать в судебном заседании.

Также защитники заявили ходатайство о ведении онлайн-трансляции. Судья удовлетворила ходатайство частично - позволила проводить только фото и видео-фиксации заседания представителям СМИ, но не позволила проводить стрим, поскольку считает, что «рано освещать эту часть процесса».

В суде присутствуют народные депутаты 3 фракций, которые готовы брать их на поруки.

Как сообщал ForUm, 23 февраля Приморский суд Одессы признал общественного активиста Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к семи годам тюрьмы и конфискации половины имеющегося имущества.

Аналогичное решение суд озвучил по второму обвиняемого по делу Руслану Демчуку.