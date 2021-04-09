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Сообщения, распространенные государством-агрессором российской федерацией о якобы «подготовке Украины к наступлению на Донбасс» не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации, заявил Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

«Эта кампания имеет целью дискредитировать Украину на международной арене, посеять панику среди населения временно оккупированных территорий, изменить информационную повестку дня для продвижения геостратегических интересов Кремля», - подчеркнул он.

Хомчак призвал не поддаваться на провокации, не распространять заведомо ложную информацию и не становиться инструментом гибридной войны в руках врага.

«Высшим военно-политическим руководством Украины определен политико-дипломатический сценарий урегулирования международного вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях как приоритетный. Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого количества мирных жителей и потерь среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины», - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины. «Используя запугивания и шантаж применения военной силы, РФ искусственно обостряет ситуацию для достижения собственных геостратегических целей. Наращивание межвидовых группировок войск (сил) вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины используется Кремлем в качестве дополнительного инструмента давления. На этом фоне Украину поддерживает весь цивилизованный мир», - говорится в заявлении.

По словам Хомчака, сотрудничество Украина-НАТО носит исключительно мирный характер, направлено на укрепление обороноспособности страны и всесторонне способствует достижению военных критериев обретения полноправного членства в Организации Североатлантического договора.

«Евроатлантический выбор Украины является суверенным правом нашего государства, на которое не имеет права влиять Россия», - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Напомним, в РФ заявили, что гипотетическое вступление Украины в НАТО привело бы к «масштабной эскалации на юго-востоке страны и необратимым последствиям для украинской государственности».

Более трети украинцев считают высокой вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».
ForUm

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