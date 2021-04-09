Более трети украинцев считают высокой вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Так, 36% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину, как высокую, 31% - как среднюю, 15% - низкую, 12% - говорят, что угрозы нет.

По сравнению с декабрем 2018 (когда произошел захват Россией украинских моряков), количество тех, кто считает, что угроза высокой, выросла почти в полтора раза.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

8 апреля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить воевать на Донбассе.