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Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в течение ближайших нескольких недель, чтобы продемонстрировать поддержку Украине на фоне усиленного военного присутствия России на восточной границе Украины.

Об этом заявил CNN представитель Минобороны США в четверг, передает «Европейская правда».

Военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море, но развертывания военных кораблей сейчас будет означать конкретный сигнал для Москвы, сказал чиновник.

США должны сообщить о своем намерении войти в Черное море за 14 дней согласно договору 1936 года, который предусматривает контроль Турции над проливами. Непонятно, соответствующее сообщение уже отправлено.

Чиновник также заявил, что ВМС продолжают осуществлять полеты разведывательных самолетов в международном воздушном пространстве над Черным морем для мониторинга российской военно-морской деятельности и любых перемещений войск в Крыму.

В среду два американских бомбардировщика B-1 осуществили миссию над Эгейским морем.

Хотя США не видят накопления российских сил как позу для наступательных действий, чиновник сказал CNN, что «если что-то изменится, мы будем готовы ответить».

напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила все большую обеспокоенность США относительно недавней эскалации со стороны России на Донбассе и у границ Украины.
ForUm

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