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В Киеве приостановили набор первоклассников в школы из-за ситуации с коронавирусом.

Соответствующее решение Департамента образования и науки принято 7 апреля, сообщает РБК-Украина.

Решение принято в соответствии с протоколом Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и с целью предотвращения распространения COVID-19.

Документом предписывается приостановить действие пункта о приеме детей в 1-е классы учреждений общего среднего образования Киева в 2021 году. В нем не указывается, на сколько отсрочен набор и когда он начнется.

Как ранее сообщал ForUm, в Киеве в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса с понедельника, 5 апреля, введены более строгие карантинные ограничения.

Так, столица закрыла все школы и детские сады. Весь общественный транспорт работает по спецпропускам пассажиров. То есть, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

 
ForUm

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