Министерство иностранных дел Украины обвинило Иран в манипуляциях относительно причин сбития самолета Международных авиалиний Украины (рейс PS752), сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Вместо того, чтобы принять во внимание объективные замечания, основанные на международном опыте расследования авиакатастроф, иранская сторона прибегла к безответственным обвинениям в неконструктивности украинской стороны. Иранская сторона манипулирует, когда говорит, что во время двух раундов переговоров были даны пояснения о причинах катастрофы. Эти причины должно официально подтвердить и техническое расследование, которое Иран должен был проводить в соответствии с нормами международного права, и в финальном отчете, который был опубликован лишь в марте этого года - спустя более 14 месяцев со дня катастрофы. Иран настаивает на версии человеческой ошибки как единой верной. При этом, отсутствует анализ причин и цепи событий, которые привели к ней, если такая ошибка действительно стала роковой. Это не могло не вызвать справедливого возмущения и разочарования украинской стороны», – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Украина настроена на основательное и конструктивное сотрудничество с Ираном. «Сам только факт подачи более 90 страниц комментариев к проекту финального отчета по результатам технического расследования, переданных Ирану в феврале этого года, является достаточным доказательством этого. Напомним, что комментарии Украина учтены не были», – отмечают в ведомстве.

«Украина не примет на веру любую озвученную, но не подтвержденную реальными доказательствами версию сбития PS752. Иран зато всеми силами пытается продвинуть выгодную для себя версию о человеческой ошибке, и что удивляет, Иран даже не пытается проанализировать причины, которые привели к роковой ошибке, если она действительно была причиной катастрофы. Это означает, что правильные выводы не будут сделаны, и безопасность гражданской авиации не улучшится. Это также означает, что любое гражданское судно в воздушном пространстве Ирана может в любой момент быть сбитым, и повторить судьбу PS752», – заявили в МИД.

Также отмечается, что другим и не менее ярким примером невыполнения Ираном своих международно-правовых обязательств стал крайне низкий уровень сотрудничества между следователями и правоохранительными органами в рамках Договора о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам между Украиной и Ираном, а также Монреальской конвенции 1971 года. «Украинская сторона со СМИ узнала о десяти лицах, которым предъявлено обвинение в связи со сбитием украинского самолета. Иран в рамках указанных механизмов не уведомил Украину, несмотря на многочисленные запросы, ни о именах и должностях этих лиц, ни даже о статье, которая им инкриминируется», – отметили дипломаты.

«Именно продолжительность, эффективность и беспристрастность всех видов расследований и является определяющим фактором образования определенной паузы, которая продолжается с момента последней встречи сторон в октябре 2020 года. Иран до сих пор не предоставил Украине львиную часть материалов, включая факты и доказательства, которые обещал предоставить полгода назад. Несмотря на это, самое главное, что Иран задолжал семьям погибших - это правда. Украина в очередной раз подчеркивает свое твердое намерение сделать все возможное для ее раскрытия. Украина также верит, что у руководства Ирана достаточно смелости, мудрости и дальновидности не только для того, чтобы взять на себя ответственность за катастрофу, но и чтобы принять все его последствия», – сказано в заявлении.

Напомним, прокуратура Ирана выдвинула обвинения против десяти должностных лиц в связи со сбиванием пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины» в январе 2020 года.

8 января 2020 после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января 2020 Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.