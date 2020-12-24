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В Запорожье при участии президента Владимира Зеленского открыли автомобильное движение новым мостовым переходом через реку Старый Днепр (Балочный мост). 

24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал производство, в котором фигурирует замглавы ОП Олег Татаров, из НАБУ в Службу безопасности. Из-за этого ему не смогли избрать меру пресечения. НАБУ считает, что ОГП осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро.

Сегодня у христиан, празднующих Рождество по Григорианскому календарю – Сочельник – завершающий день Рождественского поста. 

Кабинет Министров разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7 часов утра.

По состоянию на 24 декабря в Украине зафиксировано 11490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления» №1074-IX.

В районе населенного пункта Красногоровка Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил. Позже еще один военный был ранен в ходе обстрела боевиков.

Президент США указом помиловал своих бывших советников Пола Манафорта и Роджера Стоуна - ключевых фигурантов в «российском» расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера. Также Трамп, как и обещал, наложил вето на оборонный бюджет, который предусматривает финансовую помощь Украине и санкции за участие в строительстве российского газопровода «Северный поток-2».

Крупнейшие туроператоры Украины выполнили рекомендации Антимонопольного комитета и перевели цены на свои услуги в гривни.
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