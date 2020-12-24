Офис генерального прокурора передал производство, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины, сообщает «Слидство.Инфо».

«Как раз в четверг, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избирать Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять заместителя главы ОП под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Но утром, еще до начала заседания суда, Офис генерального прокурора решил изменить подследственность и передал уголовное производство в СБУ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение подписал заместитель главы ОГП Алексей Симоненко.

По данным издания, накануне Печерский райсуд столицы обязал Офис генерального прокурора принять такое решение и передать дело из НАБУ в другой правоохранительный орган. Но, как утверждают в НАБУ, их дела может рассматривать исключительно Высший антикоррупционный суд. Поэтому Печерский суд таких решений принимать не может.

По данным журналистов, это решение судьи Сергея Вовка было обжаловано в апелляционной и кассационной инстанциях. Верховный суд 23 декабря оставил решение Печерского райсуда Киева в силе.

Напомним, антикоррупционные органы расследуют факт возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии, фигурантом которого является бывший народный депутат Максим Микитась.

По словам Микитася, Татаров занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации «Укрбуда» на подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что Микитась сразу лишался контроля над активами Укрбуда под «гарантии» денег на достройку ЖК «на потом».

Впоследствии ряд СМИ обнародовал информацию со ссылкой на свои источники о том, что 2 декабря планировалось вручение подозрения Татарову, однако этого не произошло, и генпрокурор заменила процессуальных руководителей по этому делу.

18 декабря Татарову сообщили о подозрении.

21 декабря Татаров пришел в Национальное антикоррупционное бюро по повестке о вызове. Также он написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что детективы НАБУ будут просить избрать для Татарова меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Татаров считает дело против себя местью Сытника.