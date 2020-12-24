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Сегодня у христиан, празднующих Рождество по Григорианскому календарю – Сочельник – завершающий день Рождественского поста. По традиции, пост завершается с появлением на небе первой вечерней звезды, после чего проходят торжественные рождественские богослужения.

Рождество Христово в католической церкви отмечается тремя богослужениями: в полночь, на рассвете и днем, что символизирует Рождество Христово в лоне Отца, во чреве Богоматери и в душе верующего.

Дата празднования Рождества у всех христиан одинакова, разница только в системе летоисчисления - западные церкви отмечают Рождество по Григорианскому календарю, а восточные преимущественно по Юлианскому, где 7 января – это 25 декабря по старому стилю.

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан Украины и миллионы людей во всем мире, которые отмечают в эти дни праздник Рождества Христова.

«Всех, кто соберется сегодня в кругу родных и дорогих людей, чтобы провести Сочельник и встретить первую звезду на вечернем небе. Рождение в Вифлееме Сына Божьего подарило людям надежду на спасение, а также веру в то, что добро и милосердие обязательно победят. Пусть они наполнят наши сердца, особенно теперь - когда завершается год, полный тяжелых испытаний. Мы держим дистанцию, но не отворачиваемся друг от друга. Носим маски, но хотим видеть улыбки на лице наших родителей, наших любимых, наших детей, нашей Украины. Пусть с Рождеством в каждую семью придет согласие, в каждый дом - достаток, а на украинскую землю – тысячелетние мир и процветание. Желаю всем веселых, теплых, вкусных, а главное - здоровых Рождественских праздников! Берегите себя и людей рядом с вами!» - говорится в его поздравлении.
ForUm

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