Передав расследование дела, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины, Офис генерального прокурора фактически встал на его личную защиту. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«23 декабря 2020 заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины. Решение принято в тайне, без консультаций с НАБУ и САП, фактически под покровом ночи: соответствующая отметка в Едином реестре досудебных расследований сделана в 23:42», – говорится в сообщении.

В Бюро подчеркнули, что закон запрещает передавать дела, в которых расследуются преступления, подследственные НАБУ, в другие органы досудебного расследования. «Таким образом Офис Генерального прокурора сознательно принял незаконное решение, которое грубо противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины», – подчеркнули в НАБУ.

«Детективы НАБУ имеют доказательства того, что заместитель руководителя Офиса президента, в прошлом – топ-чиновник государственной компании «УкрБуд» - причастен к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины. Еще 1 декабря, накануне сообщение ему о подозрении, генеральный прокурор тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства и при отсутствии каких-либо правовых оснований, изменила группу прокуроров, что отсрочило сообщение о подозрении должностному лицу на 17 дней», – отмечается в сообщении.

В НАБУ напомнили, что сегодня в 12:30 Высший антикоррупционный суд Украины должен избрать топ-чиновнику Офиса президента меру пресечения. «Учитывая его ключевую роль в коррупционной схеме, следствие ходатайствовало о содержании под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн. Чтобы исключить избрание меры пресечения, дело для расследования передали СБУ, доведя этот факт до сведения прокуроров САП в 9 утра», – заявили в Бюро.

«Поэтому, вместо защиты интересов государства, которое понесло убытки из-за действий подозреваемого, Офис генерального прокурора фактически встал на его личную защиту. Такие действия полностью дискредитируют орган государственной власти, чья деятельность должна основываться на верховенстве права, законности и справедливости, беспристрастности и объективности. Всем этим ОГП пренебрег ради защиты чиновника, подозреваемого в коррупции», – сказано в сообщении.

Напомним, антикоррупционные органы расследуют факт возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии, фигурантом которого является бывший народный депутат Максим Микитась.

По словам Микитася, Татаров занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации «Укрбуда» на подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что Микитась сразу лишался контроля над активами Укрбуда под «гарантии» денег на достройку ЖК «на потом».

Впоследствии ряд СМИ обнародовал информацию со ссылкой на свои источники о том, что 2 декабря планировалось вручение подозрения Татарову, однако этого не произошло, и генпрокурор заменила процессуальных руководителей по этому делу.

18 декабря Татарову сообщили о подозрении.

21 декабря Татаров пришел в Национальное антикоррупционное бюро по повестке о вызове. Также он написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что детективы НАБУ будут просить избрать для Татарова меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Татаров считает дело против себя местью Сытника.

23 декабря Офис генерального прокурора передал производство, в котором фигурирует Татаров, из НАБУ в Службу безопасности Украины