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Президент США указом помиловал своих бывших советников Пола Манафорта и Роджера Стоуна - ключевых фигурантов в «российском» расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера.

Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома, передает Укринформ.

«Сегодня президент Дональд Трамп помиловал 26 человек и частично или полностью облегчил приговоры еще трем лицам», - отмечается в заявлении.

В этом списке - бывший руководитель президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году Пол Манафорт, а также давний советник президента США, политконсультант и лоббист Роджер Стоун.

В перечне помилованных также фигурирует Чарльз Кушнер - отец советника президента США Джареда Кушнера, женатого на Иванке Трамп.

Напомним, в марте 2019 года Манафорт был осужден по обвинению в мошенничестве и в нарушении FARA и получил семь с половиной лет тюремного заключения.
ForUm

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