Крупнейшие туроператоры Украины выполнили рекомендации Антимонопольного комитета и перевели цены на свои услуги в гривни.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

«Все 10 крупнейших туроператоров Украины перевели свои цены на отдых в гривни и, соответственно, изменили данные о турах на своих сайтах. Теперь не будет никакого «собственного курса валют» — который не соответствует ни одному официальному курсу. Все по-честному», — написал он.

По словам Хмельницкого, что таким образом туроператоры выполнили рекомендации АМКУ, предоставленные после расследования.

«Отныне вы не увидите на сайтах туроператоров цены в валюте, курс которой никому не известен до момента расчета за тур, как это было раньше. Теперь все цены понятны заранее», — подчеркнул он.

Речь идет о следующих компаниях: Пегас Туристик (Pegas Touristik), Тез Тур (Tez Tour), Джоин Ап (Join UP!), Коралл Тревел (Coral Travel), Тревел Профешнл Групп (TPG), Анекс Тур (Anex Tour), ТТВК (TUI), Музенидис тревел Украина (Mouzenidis Travel), Компас Украины (Kompas Touroperator), Альф (Alf).