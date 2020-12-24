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По состоянию на 24 декабря в Украине зафиксировано 11490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализирован 2721 человек, летальных случаев – 223, выздоровели 15775 человек. Осуществлено тестирований за сутки - 66 358 (в том числе методом ПЦР - 42132, методом ИФА - 24226).

За все время пандемии в Украине заболели 1001132 человека, выздоровели - 631 435, летальных исходов - 17 395, проведено ПЦР-тестов - 5390952.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в  Киеве (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев - 105040 случаев;

Винницкая область - 21 490 случаев;

Волынская область - 31 917 случаев;

Днепропетровская область - 55174 случая;

Донецкая область - 33 738 случаев;

Житомирская область - 37 468 случаев;

Закарпатская область - 27 543 случая;

Запорожская область - 50 115 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 482 случая;

Киевская область - 55 497 случаев;

Кировоградская область - 8090 случаев;

Луганская область - 9443 случая;

Львовская область - 58 372 случая;

Николаевская область - 28 351 случай;

Одесская область - 66 971 случай;

Полтавская область - 33 509 случаев;

Ривненская область - 39 634 случая;

Сумская область - 38 923 случая;

Тернопольская область - 32 972 случая;

Харьковская область - 66 788 случаев;

Херсонская область - 16 408 случаев;

Хмельницкая область - 37 600 случаев;

Черкасская область - 36 418 случаев;

Черновицкая область - 38 914 случаев;

Черниговская область - 28 275 случаев.

Напомним, по состоянию на 23 декабря в Украине было зафиксировано 10136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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