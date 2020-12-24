По состоянию на 24 декабря в Украине зафиксировано 11490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализирован 2721 человек, летальных случаев – 223, выздоровели 15775 человек. Осуществлено тестирований за сутки - 66 358 (в том числе методом ПЦР - 42132, методом ИФА - 24226).
За все время пандемии в Украине заболели 1001132 человека, выздоровели - 631 435, летальных исходов - 17 395, проведено ПЦР-тестов - 5390952.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Киев - 105040 случаев;
Винницкая область - 21 490 случаев;
Волынская область - 31 917 случаев;
Днепропетровская область - 55174 случая;
Донецкая область - 33 738 случаев;
Житомирская область - 37 468 случаев;
Закарпатская область - 27 543 случая;
Запорожская область - 50 115 случаев;
Ивано-Франковская область - 42 482 случая;
Киевская область - 55 497 случаев;
Кировоградская область - 8090 случаев;
Луганская область - 9443 случая;
Львовская область - 58 372 случая;
Николаевская область - 28 351 случай;
Одесская область - 66 971 случай;
Полтавская область - 33 509 случаев;
Ривненская область - 39 634 случая;
Сумская область - 38 923 случая;
Тернопольская область - 32 972 случая;
Харьковская область - 66 788 случаев;
Херсонская область - 16 408 случаев;
Хмельницкая область - 37 600 случаев;
Черкасская область - 36 418 случаев;
Черновицкая область - 38 914 случаев;
Черниговская область - 28 275 случаев.
Напомним, по состоянию на 23 декабря в Украине было зафиксировано 10136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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