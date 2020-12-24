Сегодня, 24 декабря, в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил, сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки «Восток».
Украинскому защитнику оказана медицинская помощь и он был оперативно доставлен в лечебное учреждение. Его жизни ничего не угрожает.
Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка и командованием части.
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