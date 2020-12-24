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Кабинет Министров разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7 часов утра.

Соответствующее постановление №1301 от 23 декабря обнародовано на правительственном портале.

«Внести изменение в пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 № 1236 «Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», заменив в подпункте 12 цифру и слова «до 1 часов» цифрой и словами «до 7 часов», – сказано в документе.

Напомним, ранее работа общепита была разрешена с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций должно было прекращаться после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе была разрешена до 01:00.
ForUm

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