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Президент США Дональд Трамп, как и обещал, наложил вето на оборонный бюджет, который предусматривает финансовую помощь Украине и санкции за участие в строительстве российского газопровода «Северный поток-2».

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

«Моя администрация признает важность Закона для нашей национальной безопасности. К сожалению, Закон не содержит важных мер национальной безопасности, включая положения, которые не уважают наших ветеранов и историю нашей военного дела, и противоречит усилиям моей администрации поставить Америку на первое место в наших мерах по национальной безопасности и внешней политики. Это «подарок» для Китая и России», - говорится в заявлении Трампа.

Закон об оборонном бюджете на 2021-й год предусматривает, в том числе, военную помощь Украине в размере  250 млн.

Закон также ужесточает санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Трамп неоднократно угрожал ветировать оборонный бюджет страны на 2021.

Это было вызвано его недовольством из-за отсутствия в бюджете положения об ответственности социальных сетей за публикации пользователей, создание препятствий в выводе американского контингента из Германии и о переименовании военных баз и монументов, названных в честь военных конфедератов

Теперь Конгресс должен снова собрать достаточное количество голосов, чтобы преодолеть вето президента. Палата представителей выразила готовность голосовать 28 декабря, а Сенат - 29 декабря.

Напомним, Палата представителей США утвердила этот законопроект 8 декабря. 
ForUm

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