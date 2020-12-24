В Запорожье при участии президента Владимира Зеленского открыли автомобильное движение новым мостовым переходом через реку Старый Днепр (Балочный мост). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«Это флагман нашего мостового проекта, который является частью программы «Большая стройка». Всего в этом году мы построили 100 мостов в Украине. Главный мост – Запорожский, он самый крупный», - сказал Зеленский.

Президент рассказал, что протяженность Запорожского моста – более 9 километров, он состоит из шести транспортных развязок, в составе которых – 27 искусственных сооружений.

Зеленский напомнил, что переправу хотели построить еще в далеком 1965 году, а сегодня главное, что после восьми месяцев работ, которые начались в апреле 2020-го, открыта первая часть моста.

Президент также поблагодарил турецкую компанию-подрядчика «Онур Тааххут» за вовремя выполненные работы.

По его словам, полностью закончить мост хотят в 2021 году. После общения с журналистами на переправе президент запустил там автомобильное движение. Первые водители сигналили по случаю открытия движения Балочным мостом.