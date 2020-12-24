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В течение текущих суток, 24 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Большинство провокаций вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», сообщили в штабе ООС.

Так, у Водяного на Приазовье, враг четыре раза открывал огонь возле украинских позиций из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

На этом же направлении в районе населенного пункта Красногоровка в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил.

Защитнику оказана медицинская помощь, он оперативно доставлен в лечебное учреждение. Его жизни ничего не угрожает.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону наших позиций с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное ранение.

На многочисленные обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие дали адекватный ответ.  
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