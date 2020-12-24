также в разделеПолитика
У Зеленского заявили, что украинцы считают «Большую стройку» главным позитивным событием года 11
Влиятельное агентство Bloomberg взяло интервью у Виктора Медведчука 42
Рейтинг политиков: кого украинцы поддерживают в конце года 56
Джангиров: Лидером в ряду публичных политиков является Виктор Медведчук 28
Комитет Рады выразил недоверие министру обороны и направил письмо Зеленскому 91
Золотарев: У Зеленского нервная реакция на информацию о договоренностях Медведчука по российской вакцине 54
Зеленский попросил Макрона помочь с вакциной для Украины 46
Креминь: «Слуги народа» снова атакуют языковой закон 34
Нардепы предлагают запретить рекламу на дорогах 16
В Боснии требуют отставки Додика из-за скандала с украинской иконой 24
В Украине создадут интернет-портал о ключевых событиях и преступлениях на оккупированных территориях 13
Зеленский оценит деятельность Венедиктовой после ее годового отчета 18
Названы возможные даты выборов мэра Харькова 25
Опанащенко: Медведчука назвали одним из самых влиятельных людей Украины, потому что он делает то, что должна делать власть 30
Эксперт: Соросу в рейтинге самых влиятельных пришлось подвинуться и пропустить вперед Медведчука 23
Ковалив покидает пост заместителя главы ОП 25
Витренко назначили временным руководителем Минэнерго 17
На Банковой студенты требовали увольнения Шкарлета 55

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления» №1074-IX, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, которая была отменена решением Конституционного суда Украины. Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и закон Украины «О предотвращении коррупции».

Подписанный документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи с решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года, и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Верховная Рада приняла данный закон 4 декабря.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги