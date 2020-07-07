В Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

В результате пожаров погибли 5 человек и 9 – госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 45 жилых домов в с. Смоляниново.

Проводится Эвакуация жителей поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района.

Утром 7 июля в Полтавской области неизвестные совершили подрыв автомобиля Укрпочты, который доставлял корреспонденцию по маршруту Лубны – Лохвица.

В Крыму 7 июля по нескольким адресам прошли обыски российских силовиков, после которых людей увезли в управление ФСБ в Симферополе.

Команда Национального банка обратилась к украинскому обществу и пожаловалась на политическое давление со стороны отдельных народных депутатов.

По состоянию на 1 июля международные резервы Украины по предварительным данным составили 28 млрд 515 млн 730 тыс. долл. США (в эквиваленте).

На сегодняшний день в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составляет 62,4 человека на 100 тыс. населения. Об этом сообщили президенту Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании.

Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Законопроект о функционировании в Украине языков национальных меньшинств и коренных народов еще не разработан. Об этом представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил на заседании Палаты Конституционного суда Украины по рассмотрению депутатского представления относительно языкового закона, отвечая на вопрос судьи КС Олега Первомайского, планирует ли президент внести на рассмотрение парламента законопроект о правовом урегулировании вопроса о функционировании в Украине языков нацменьшинств и коренных народов.

По состоянию на сегодня непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации нет, однако украинская армия готовится к любым сценариям. Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

На встрече советников лидеров стран «нормандского формата», которая состоялась 3 июля в Берлине, Россия отказалась ставить подпись под согласованными Украиной, Германией и Францией рекомендациями для Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По состоянию на утро 7 июля в Украине подтверждено 49607 случаев COVID-19, из них 22 193 человека выздоровели, 1283 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 564 случая.

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки, 6 июля, обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилась еще на 63 человека.