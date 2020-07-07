По состоянию на утро 7 июля в Украине подтверждено 49607 случаев COVID-19, из них 22 193 человека выздоровели, 1283 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 564 случая, сообщает Центр общественного здоровья.

Так, число зарегистрированных активных больных составляет 26131 человек.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (282,1), Львовской (211,5) и Закарпатской (184,4) областях.

Сейчас госпитализированы 4216 человек, из них 106 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13243 лица, в подключении к аппарату ИВЛ - 415 пациентов.

Заболевание было подтверждено у 3569 детей и 7046 медиков, из них 4455 медработников выздоровели. 36 364 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 9343 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 731858 образцов и ИФА – 282960 образцов.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 1979 (1366 выздоровели)

Волынская обл. - 2788 (873 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1116 (981 выздоровели)

Донецкая обл. - 686 (173 выздоровели)

Житомирская обл. - 1469 (994 выздоровели)

Закарпатская обл. - 3458 (1029 выздоровели)

Запорожская обл. - 598 (454 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2744 (1185 выздоровели)

Киев - 5665 (1848 выздоровели)

Киевская обл. - 2809 (1522 выздоровели)

Кировоградская обл. - 663 (566 выздоровели)

Луганская обл. - 85 (64 выздоровели)

Львовская обл. - 6445 (971 выздоровели)

Николаевская обл. - 461 (318 выздоровели)

Одесская обл. - 1919 (832 выздоровели)

Полтавская обл. - 325 (277 выздоровели)

Ривненская обл. - 4228 (2195 выздоровели)

Сумская обл. - 321 (258 выздоровели)

Тернопольская обл. - 2108 (1301 выздоровели)

Харьковская обл. - 2416 (1237 выздоровели)

Херсонская обл. - 196 (184 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 842 (602 выздоровели)

Черкасская обл. - 678 (519 выздоровели)

Черновицкая обл. - 5032 (2299 выздоровели)

Черниговская обл. - 576 (145 выздоровели).

Напомним, по состоянию на утро 6 июля в Украине подтверждено 49043 случая COVID-19, из них 21 703 человек выздоровели, 1262 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 543 случая.