По состоянию на утро 7 июля в Украине подтверждено 49607 случаев COVID-19, из них 22 193 человека выздоровели, 1283 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 564 случая, сообщает Центр общественного здоровья.
Так, число зарегистрированных активных больных составляет 26131 человек.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (282,1), Львовской (211,5) и Закарпатской (184,4) областях.
Сейчас госпитализированы 4216 человек, из них 106 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13243 лица, в подключении к аппарату ИВЛ - 415 пациентов.
Заболевание было подтверждено у 3569 детей и 7046 медиков, из них 4455 медработников выздоровели. 36 364 больных находились на амбулаторном лечении.
За сутки исследовано 9343 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 731858 образцов и ИФА – 282960 образцов.
В общем случаи подтверждены:
Винницкая обл. - 1979 (1366 выздоровели)
Волынская обл. - 2788 (873 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1116 (981 выздоровели)
Донецкая обл. - 686 (173 выздоровели)
Житомирская обл. - 1469 (994 выздоровели)
Закарпатская обл. - 3458 (1029 выздоровели)
Запорожская обл. - 598 (454 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 2744 (1185 выздоровели)
Киев - 5665 (1848 выздоровели)
Киевская обл. - 2809 (1522 выздоровели)
Кировоградская обл. - 663 (566 выздоровели)
Луганская обл. - 85 (64 выздоровели)
Львовская обл. - 6445 (971 выздоровели)
Николаевская обл. - 461 (318 выздоровели)
Одесская обл. - 1919 (832 выздоровели)
Полтавская обл. - 325 (277 выздоровели)
Ривненская обл. - 4228 (2195 выздоровели)
Сумская обл. - 321 (258 выздоровели)
Тернопольская обл. - 2108 (1301 выздоровели)
Харьковская обл. - 2416 (1237 выздоровели)
Херсонская обл. - 196 (184 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 842 (602 выздоровели)
Черкасская обл. - 678 (519 выздоровели)
Черновицкая обл. - 5032 (2299 выздоровели)
Черниговская обл. - 576 (145 выздоровели).
Напомним, по состоянию на утро 6 июля в Украине подтверждено 49043 случая COVID-19, из них 21 703 человек выздоровели, 1262 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 543 случая.
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