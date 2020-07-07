Из-за лесных пожаров проводится эвакуация жителей поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района Луганской области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что по состоянию на 8:11 ​​пожар площадью примерно 85 га ыбл локализован. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

В связи с порывистым ветром в послеобеденное время возникло еще несколько очагов лесных пожаров (верховой), которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района. Сейчас происходит эвакуация жителей этих населенных пунктов.

На месте чрезвычайного происшествия работают 210 человек личного состава и 47 единиц пожарной техники ГУ ГосЧС Украины в Луганской области. На помощь им прибыли спасатели из Донецкой области в количестве 71 человека личного состава и 11 единиц пожарной техники. Вскоре к ликвидации этой масштабной пожара присоединятся также харьковские и полтавские спасатели.

Работы по локализации и ликвидации пожара продолжаются.

Напомним, вчера, 6 июля, в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.