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Утром 7 июля в Полтавской области неизвестные совершили подрыв автомобиля Укрпочты, который доставлял корреспонденцию по маршруту Лубны – Лохвица, сообщает пресс-служба компании.

В результате взрыва двое работников Укрпочты получили телесные повреждения.

На окраине села Тишки Лубенского района с помощью неустановленного взрывного устройства разбойники взорвали авто, забрали табельный пистолет, телефоны, сумку с деньгами и скрылись с места преступления.

Злоумышленники похитили около 2,5 млн грн, окончательная сумма убытков компании выясняется.

Сейчас работники госпитализированы в больницы, им оперативно оказывается медицинская помощь. Команда Укрпочты отслеживает состояние здоровья пострадавших и находится на постоянной связи с управлением здравоохранения Полтавской облгосадминистрации и больницей. При необходимости компанией будет предоставлено все необходимое для лечения сотрудников.

Сейчас полиция осуществляет оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию особо опасных преступников. По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам статьи 15, части 2 п. 6 ст. 115 (покушение на убийство) и части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10-ти до 15-ти лет или пожизненное лишение свободы.
ForUm

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