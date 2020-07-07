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Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки, 6 июля, обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилась еще на 63 человека. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество киевлян, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 63 человека. Трое заболевших скончались. На сегодня в столице уже 5665 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 30 женщин в возрасте от 19 до 71 лет. И 4 девочки от 3 до 17 лет. 28 мужчин в возрасте от 21 до 77 лет. И мальчик, которому 3 года. Заболели в том числе и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за сутки 39 человек. Всего коронавирус преодолели 1848 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Шевченковском районе - 15. В Соломенском – 11 и в Днепровском районе - 10 случаев. Соблюдайте элементарные правила! Берегите себя!» - отметил Кличко.

За 5 июля в Киеве коронавирус обнаружили у 59 человек. 

Напомним, по состоянию на утро 7 июля в Украине подтверждено 49607 случаев COVID-19, из них 22 193 человека выздоровели, 1283 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 564 случая.

 
ForUm

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