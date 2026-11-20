Після тристороннього саміту з лідерами Китаю та Росії президент США Дональд Трамп заявив, що досягти взаємної домовленості про обмеження ядерної зброї буде важко.

"Мені подобається сама концепція, але суто щодо переговорів – для мене, як президента, це дуже складне завдання", - сказав він.

За словами Трампа, загалом китайський лідер Сі Цзіньпін погоджується щодо концепції обмеження ядерної зброї. Однак президент США розуміє, чому втілити це у реальність може бути нелегко: "Це дуже складно сказати комусь: "У нас є 4000 одиниць ядерної зброї, ми відмовимося від половини". Це важко зробити", повідомляє Reuters.

Трамп запевнив, що й надалі підніматиме цю тему, оскільки це треба зробити, але психологічно це важко.

Фото: 24 канал.