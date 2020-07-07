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Команда Национального банка обратилась к украинскому обществу и пожаловалась на политическое давление со стороны отдельных народных депутатов.

Об этом говорится в заявлении НБУ, опубликованном на странице в Facebook, сообщает «Экономическая правда».

Сотрудники НБУ различных ступеней и специализаций - от директоров департаментов до менеджеров и специалистов - обратились к общественности, экспертному и бизнес-сообществу, медиа, высшим органам власти и международным организациям с заявлением:

«Мы требуем прекратить политическое давление на НБУ. Не на словах, а действиями. Мы ожидаем реакции на неэтичное поведение некоторых народных депутатов, которые пришли в ВР защищать интересы не народа Украины, а отдельных олигархов. Депутатов, которые систематически искажают и дискредитируют нашу работу», - говорится в заявлении.

В НБУ заявили, что цель таких нардепов - прекратить сотрудничество Украины с международными партнерами.

Нацбанк призвал дать им возможность выполнять свою работу в среде морали, достоинства и профессиональной дискуссии.

Как сообщал ForUm, 3 июля Верховная Рада уволила главу НБУ Якова Смолия.

Он подал заявление об увольнении 1 июля.

 
ForUm

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