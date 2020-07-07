По состоянию на 1 июля международные резервы Украины по предварительным данным составили 28 млрд 515 млн 730 тыс. долл. США (в эквиваленте), сообщает пресс-служба Национального банка.

В июне они увеличились на 12,4%. Последний раз на таком уровне они находились осенью 2012 года.

По данным регулятора, существенный рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен как поступлением первого транша по новой программе с Международным валютным фондом и связанного финансирования, так и наращиванием покупки валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке.

Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, 12 июня Украина получила первый транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) в рамках новой 18-месячной stand by программы сотрудничества Украины и Фонда.