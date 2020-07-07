В Крыму 7 июля по нескольким адресам прошли обыски российских силовиков, после которых людей увезли в управление ФСБ в Симферополе. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Так, завершился обыск в доме активиста Эмиля Зиядинова в поселке Октябрьское Красногвардейского района. По информации супруги Зиядинова, во время обыска изъяли два ноутбука, общедоступную литературу, системный блок.

«Статья ну нас 205.5 часть первая (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. – Ред.). Нас с мужем завели в комнату, они (силовики. – Ред.) начали говорить о том, что если мы согласимся сотрудничать и признаемся в том, что являемся членами этой партии (предположительно Хизб ут-Тахрир. – Ред.), то срок будет меньше, вплоть до домашнего ареста. Муж отказался что-либо подписывать», – рассказала женщина.

Активисты сообщают о том, что после обыска увезли в ФСБ всего шесть человек: Сейрана Хайретдинова, Александра Сизикова, Эмиля Зиядинова, Исмета Ибрагимова, Алима Суфьянова, Вадима Бектемирова.

Утром 7 июля по нескольким адресам в Крыму российские силовики начали проводить обыски. О причинах проведения данных мероприятий не сообщается, российские силовые ведомства Крыма ситуацию не комментируют.

Адвокат Ислям Велиляев рассказал, что сотрудники ФСБ его не допустили в дом, где проводили обыск.