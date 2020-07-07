Вчера, 6 июля, в Луганской области на территории двух лесничеств произошел масштабный пожар, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 13: 21 в ГосЧС поступила информация, что вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского (кварталы 111, 112, 113, 114) и Ахтырского (квартал 57) лесничеств возник лесной пожар на площади около 60 га, из них 20 га верхового пожара.

К тушению пожара привлечены 293 человека и 72 единицы техники, из них от ГосЧС 239 человек личного состава и 51 единица техники, от лесного хозяйства 51 человек и 19 единиц техники, от МО Украины 3 человека и 2 единицы техники.