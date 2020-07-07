На сегодняшний день в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составляет 62,4 человека на 100 тыс. населения. Об этом сообщили президенту Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении количества людей, у которых фиксируется пневмония, и подчеркнул, что все, кто умер за последние сутки от последствий COVID-19 – это 21 человек, – имели серьезные сопутствующие заболевания и были в зоне риска.

Также Минздрав разберется с ситуацией, сложившейся в Харьковской областной клинической инфекционной больнице, которая стала центром социального напряжения из-за нехватки мест для больных COVID-19 и нехватку врачей.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сегодня показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 62,4 человека на 100 тыс. населения. Однако такая большая цифра возникла из-за вспышки в отдельных регионах, например Винницкой области, Закарпатье, а также в Киеве.

Напомним, по состоянию на утро 7 июля в Украине подтверждено 49607 случаев COVID-19, из них 22 193 человека выздоровели, 1283 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 564 случая.