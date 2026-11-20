Пасажирам київського метро доведеться платити додатково за перевезення великогабаритного багажу. Окремий квиток коштує 30 гривень, причому ця вимога поширюється навіть на пільговиків, які мають право на безкоштовний проїзд.

У київському метрополітені діють правила перевезення ручної поклажі, які визначають допустимі розміри речей та умови їхнього транспортування.

Без додаткової оплати можна перевозити валізи, сумки, рюкзаки, контейнери, клітки та дитячі самокати, якщо сума їхньої довжини, ширини й висоти не перевищує 120 сантиметрів. Наприклад, валіза розміром 60×40×20 сантиметрів відповідає нормі, тому окремо платити за неї не потрібно.

Безкоштовно також дозволено перевозити довгі предмети завдовжки до 150 сантиметрів, зокрема вудки, карнизи, плінтуси та саджанці дерев.

Для рулонних матеріалів, таких як килими, шпалери й лінолеум, встановлено окремі обмеження: діаметр не повинен перевищувати 10 сантиметрів, а довжина — 100 сантиметрів.

Якщо сума трьох вимірів багажу перевищує 120 сантиметрів, але не більша за 200 сантиметрів, його перевезення оплачується окремо.

Вартість квитка за один великогабаритний предмет становить 30 гривень. Таким чином, пасажир з однією великою валізою заплатить щонайменше 60 гривень: 30 гривень за власний проїзд і ще 30 гривень за багаж.

Одна людина може перевозити не більше двох великогабаритних предметів. За кожен із них необхідно придбати окремий квиток.

Додаткова оплата обов'язкова і для пільговиків. Право на безкоштовний проїзд не звільняє від оплати перевезення багажу, який перевищує встановлені габарити.

Окремі предмети взагалі не дозволяється проносити до підземки. Зокрема, це багаж, сума трьох вимірів якого перевищує 200 сантиметрів, а також довгі предмети завдовжки понад 220 сантиметрів.

Для рулонних матеріалів діють обмеження: діаметр понад 15 сантиметрів і довжина більш як 170 сантиметрів є підставою для заборони перевезення.

Для велосипедів і спортивного спорядження передбачені додаткові вимоги. Якщо довжина таких предметів перевищує 120 сантиметрів, їх потрібно перевозити в розібраному вигляді.

Усі речі мають бути належно запаковані — у чохли, коробки або пакувальну плівку.

Перед проходом через турнікети працівники метрополітену можуть перевірити габарити багажу. Зазвичай їх оцінюють візуально, але за потреби можуть виміряти.

Якщо речі перевищують норму безкоштовного перевезення, пасажир має здійснити дві оплати через турнікет: за власний проїзд і за багаж.

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