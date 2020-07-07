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В результате лесных пожаров в Луганской области погибли 5 человек и 9 – госпитализированы в больницу, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (+38) произошло распространение пожара на с. Смоляниново Новоайдарского района.

Предварительно 5 человек погибли и 9 госпитализированы в больницу. Ранее сообщалось о 4 погибших.

Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива «Волчье озеро» и 45 жилых домов в с. Смоляниново.

По состоянию на 19:20 к тушению привлечены 361 чел. и 85 ед. тех., из них от ГосЧС 310 чел. и 66 ед. техники. Дополнительно следуют от ГосЧС 37 автоцистерн и 220 чел. из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Также пожарные ликвидируют пожар вблизи с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества (квартал 79), площадь которого (верхового) составляет около 40 га. К тушению привлечены 63 чел. 16 ед. тех., из них от ГосЧС 48 чел. и 12 ед. техники.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

Проводится эвакуация жителей поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района.

 

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