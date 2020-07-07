Законопроект о функционировании в Украине языков национальных меньшинств и коренных народов еще не разработан.

Как передает УНИАН, об этом представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил на заседании Палаты Конституционного суда Украины по рассмотрению депутатского представления относительно языкового закона, отвечая на вопрос судьи КС Олега Первомайского, планирует ли президент внести на рассмотрение парламента законопроект о правовом урегулировании вопроса о функционировании в Украине языков нацменьшинств и коренных народов.

Вениславский подчеркнул, что пробел в «правовом регулировании применения языков в Украине обязательно должен быть заполнен, и Верховная Рада должна соответствующий принять закон».

В то же время он отметил, что не может сказать, что в Офисе президента «это вопрос, скажем так, без внимания».

Вениславский добавил, что законопроект об использовании языков нацменьшинств еще не подготовлен.

Напомним, Верховная Рада 25 апреля 2019 г. приняла новый закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон вступил в силу 16 июля.

7 июля Большая палата Конституционного суда начала рассмотрение дела по представлению о конституционности закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».