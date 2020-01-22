Сегодня, 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта Объединения (Злуки) Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, отмечается День соборности Украины.

В среду, 22 января, в центре Киева между нардепом Ильей Кивой и одним из посетителей ресторана «Мокко» произошла драка. Судя по видео, которое появилось в интернете, Кива попробовал ударить мужчину головой. На ролике видно, что в ответ Кива получил удар в лицо. Мужчиной, с которым произошел конфликт, оказался ветеран АТО Михаил Майнман.

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил в среду, что черные ящики со сбитого украинского самолета – одни из основных объектов для изучения инцидента, и они должны остаться в Иране.

Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это противоречит сути Минских соглашений и приведет к замораживанию конфликта, что категорически не устраивает Украину. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Сотрудницы исполнительного комитета Уманского горсовета пожаловались в Верховную Раду на недостойное поведение нардепа Антона Яценко. Об этом сообщила секретарь Уманского городского совета Людмилы Кирилюк.

Украина может отказаться от финансовой поддержки МВФ после завершения следующей программы финансирования, допускает министр финансов Оксана Маркарова.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что завтра, 23 января, президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин проведут встречу в Израиле. В то же время в ОП сообщили, что 23-24 января пока не запланирована встреча Зеленского с Путиным.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства пересмотреть зарплаты топ-менеджеров и наблюдательных советов.

Укртрансгаз обратился с заявлением в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой не допустить завладения средствами АО «Укртрансгаз» в размере 2,3 млрд гривен компаниям ООО «Финансовая компания «Фин - Инвест» и ЗАО «Укрэнергосбыт».

ОАО «Меридиан» им. С.П. Королева, входящее в состав государственного концерна «Укроборонпром», представило собственную разработку - квадрокоптер «Берегиня» для разведывательных операций.

Приговоренному к смертной казни в Малайзии гражданину Украины Роману Золотареву отменили приговор.

Количество умерших от коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 17 человек, еще зафиксированы более 400 случаев заражения.