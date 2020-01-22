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Украина может отказаться от финансовой поддержки МВФ после завершения следующей программы финансирования, допускает министр финансов Оксана Маркарова.

«Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже из нее, полностью ее выполнив, есть шанс выпуститься из МВФ», - написала она в комментарии к посту в Facebook.

В начале декабря 2019 года президент, правительство и Нацбанк Украины договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на $5,5 млрд. Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер, в том числе принятия ряда законов Верховной Радой.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 18 декабря 2018 года и завершается 17 февраля этого года. Ее объем SDR 2,8 млрд или около $3,9 млрд. Первый транш SDR1 млрд (около $1,4 млрд) был предоставлен сразу, а затем планировалось еще два транша по итогам полугодовых пересмотров. Однако в связи со сменой президента и правительства после выборов решено было начать разработку новой программы сотрудничества. В результате в минувшем году финансирование со стороны Фонда отсутствовало, тогда как Киев заплатил почти SDR 1,4 млрд.
ForUm

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