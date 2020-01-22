Сотрудницы исполнительного комитета Уманского горсовета пожаловались в Верховную Раду на недостойное поведение нардепа Антона Яценко.

Об этом сообщает секретарь Уманского городского совета Людмилы Кирилюк.

«Мы, женщины, работающие в органах местного самоуправления, считаем недостойным поведение народного депутата Антона Яценко. В своих карманных интернет-ресурсах он распространяет лживую информацию о женщинах-сотрудниках городского совета. Это прямое давление, в том числе по половому признаку», - говорится в видеообращении.

Чиновницы обращаются в комитет по вопросам депутатской этики.

«Мы просим, ​​чтобы разобрались в действиях своего коллеги Яценко, вмешались в ситуацию, которая сложилась на 200 избирательном округе. Мы считаем это прямым давлением на органы местного самоуправления накануне местных выборов», - сказала Кирилюк.

По словам сотрудниц горсовета, «лживыми политическими технологиями нардеп пытается дискредитировать женщин перед местными выборами, и это недопустимо».

Также в видео представлены скрины переписки Яценко в фейсбук, где он пренебрежительно обращается к женщинам, называя их проститутками.

В феврале 2018 года нардеп Яценко заявил коммуникаторше Общественного движения «Честно», что она получила работу через постель.

Яценко нардеп 4 созывов Верховной Рады. В 2007 году он прошел в парламент по спискам «Батькивщины».

С 2012 года избирается по избирательному округу №200 в Черкасской области: в 2012 году – от Партии регионов, в 2014 и 2019 годах – как самовыдвиженец.