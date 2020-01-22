Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это противоречит сути Минских соглашений и приведет к замораживанию конфликта, что категорически не устраивает Украину. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным, и противоречиящим самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле, есть много причин, но это главная. Это как разные треки, которые не совпадают», - сказал он.

Министр отметил, что разведение по всей линии разграничения протяженностью 410 км может занять годы. «А как можно годами проводить разведение? Оно перешло бы в замороженный конфликт. А нам категорически не подходит признание замороженного конфликта. Некоторые политики говорили и сейчас говорят: давайте признавать это замороженным конфликтом. Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует согласование с ситуацией, которая есть сейчас, и говорит: ну все, это нам подходит, это нам не подходит формально, но мы соглашаемся, что пусть так оно и будет. Тогда напряжение снимается, уже никто не говорит о возвращении территорий или говорит очень вяло, и точно снимается напряжение по всему международному сообществу, начинает лоббироваться снятие санкций, и все это будет продолжаться десятилетия», - сказал Загороднюк.

По его словам, если Минские соглашения будут выполняться, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла.

«Эту войну можно завершить – они должны просто выполнить Минские соглашения и уйти. В мире есть разные конфликты, есть недоразумение. Но у нас на востоке Украины не было конфликтов до 2014 года, никаких преследований на этнической или языковой почве. Это конфликт, который был создан в 2014 году абсолютно искусственно. Как он был создан, также его можно и завершить. Если Минские соглашения выполнять, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла», - уточнил министр.

Загороднюк сообщил, что украинская сторона предоставила предложения и определила новые участки разведения сил еще в прошлом году. Также он в очередной раз подчеркнул, что разведение может происходить в отдельных точках только как гуманитарная составляющая.

«Эти действия могут происходить в отдельных точках, как гуманитарная составляющая - это наша позиция и до, и в течение, и после «нормандской встречи»- чтобы люди могли пересекать линию разграничения, чтобы было хоть какое-то оживление экономики в регионе, потому что он очень депрессивный», - пояснил он.