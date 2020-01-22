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ОАО «Меридиан» им. С.П. Королева, входящее в состав государственного концерна «Укроборонпром», представило собственную разработку - квадрокоптер «Берегиня» для разведывательных операций.

Руководителем проекта разработки летательного аппарата стал 23-летний работник завода Максим Шеремет, аспирант специальности «авионика» КПИ им. Сикорского.

«Военные события на востоке Украины показали возможности и преимущества использования для решения многих задач малых беспилотных летательных аппаратов, в том числе мультикоптерного типа. Благодаря малым габаритам, высокой маневренности, относительной простоте эксплуатации и использования они становятся надежными, а иногда и незаменимыми средствами повышения эффективности военных подразделений вооруженных сил, решая задачи разведки, наведения и другие», - прокомментировал Шеремет.

«Берегиня» - первый военный квадрокоптер отечественного производства. Его рама напечатана из карбона с помощью 3D принтера, вес – до 2 кг. Этот материал является прочным и легким, что делает беспилотник мобильным и эффективным для разведывательных целей. Это также удешевляет ремонт аппарата.

Время полного развертывания комплекса, при условии подготовки операторов - до 2 минут, замена аккумулятора - до 1 минуты. Беспилотник за 3 секунды набирает высоту 100 метров. При скорости ветра 20 м/с (тропический шторм) в ручном режиме ним можно управлять без ограничений.

Квадрокоптер оснащен 2-мя камерами (цифровая и аналоговая). Также изображение с беспилотника передается не только пилоту, но и на наземную станцию.

«Берегиня», в отличие от квадрокоптера для гражданских нужд, имеет защищенные каналы связи, защищает пилота от (обнаружения) специализированным оборудованием.

«Меридиан» получил запрос от Минобороны на разработку квадрокоптера в марте прошлого года. В результате Центральный научно-исследовательский институт вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины разработал рабочие материалы к проекту тактико-технических требований и завод «Меридиан» начал производство. А в октябре состоялись первые испытания квадрокоптера «Берегиня».  
ForUm

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