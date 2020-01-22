Количество умерших от коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 17 человек, еще зафиксированы более 400 случаев заражения. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на китайские государственные СМИ, передает Укринформ.

«Количество зафиксированных случаев коронавируса в провинции Хубэй возросло до 444 человек, 17 человек умерли», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время еще нет вакцины против нового вируса.

Между тем стало известно, что в аэропорту Хитроу в Лондоне будет отведено отдельное место для контроля пассажиров из китайских провинций, где был зафиксирован вирус.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии, РФ.

В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе.