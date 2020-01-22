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В среду, 22 января, в центре Киева между нардепом Ильей Кивой и одним из посетителей ресторана «Мокко» произошла драка.

Судя по видео, которое появилось в интернете, Кива попробовал ударить мужчину головой.

На ролике видно, что в ответ Кива получил удар в лицо, сообщается в телеграм-канале @Novyna.

Мужчиной, с которым произошел конфликт, оказался ветеран АТО Михаил Майнман.

Полиция пока не комментировала инцидент. Народный депутат Илья Кива также не комментировал нападение.
ForUm

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