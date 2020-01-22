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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства пересмотреть зарплаты топ-менеджеров и наблюдательных советов.

«Поручил Минэкономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов. Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой», - написал он в Telegram.

«Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой», - заявил Гончарук.

Напомним, ранее президент Зеленский призвал  Гончарука предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.

«Когда вы и ваше правительство поднимете экономику – можно будет поднимать эти заработные платы», - заявил он.

Кроме того, Зеленский поручил Гончаруку урегулировать ситуацию с премиями, которые предусмотрены топ-менеджерам НАК «Нафтогаз Украины» за получение компенсации от ОАО «Газпром».
ForUm

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