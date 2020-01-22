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Приговоренному к смертной казни в Малайзии гражданину Украины Роману Золотареву отменили приговор, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

«Роман Золотарев – экс-участник шоу «Х-фактор» и «Битва хоров». До заключения он занимался артистической деятельностью в Украине, но принял решение поехать в Бразилию на заработки. Уже в апреле 2017 должен был вернуться в Украину из-за внезапной отмены договоренностей с работодателем. Отправляясь домой, по просьбе незнакомых лиц, Роман согласился доставить в Лаос чемодан с вещами, предварительно убедившись, что там действительно были только вещи», - написала она в Facebook.

Однако во время пересадки в международном аэропорту г. Куала-Лумпур был задержан таможенными органами Малайзии. 29 марта 2019 Высший суд г. Шах-Алам, приговорил гражданина Украины к смертной казни (через повешение).

«Сразу после вынесения приговора ко мне обратился отец Романа за помощью – началась борьба за судьбу нашего гражданина. Были проведены телефонные разговоры с консулом Посольства Украины в Малайзии, подготовленные письма и обращения в соответствующие правозащитные институты Малайзии. Я также лично обращалась к председателю комиссии Малайзии по правам человека Тану Шри Разали Бину Исмалилу с просьбой содействовать освобождению украинца», - сообщила Денисова.

Именно благодаря совместным усилиями Офиса омбудсмена и украинских дипломатов смертный приговор Золотареву был отменен.

Он уже вернулся на родину и встретился со своим отцом и представителями офиса омбудсмена.
ForUm

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