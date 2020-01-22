Укртрансгаз обратился с заявлением в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой не допустить завладения средствами АО «Укртрансгаз» в размере 2,3 млрд гривен компаниям ООО «Финансовая компания «Фин - Инвест» и ЗАО «Укрэнергосбыт».

Об этом сообщает пресс-служба общества.

«Средства были заблокированы на счетах государственного предприятия на исполнение судебного решения, вынесенного Арбитражным судом Киева 12.07.2007 года. Укртрансгаз расценивает такое решение как неправомерное, а совместные действия двух частных компаний - такими, что могут иметь признаки мошенничества», - говорится в сообщении.

Укртрансгаз обращается в следственные органы для защиты своих интересов, поскольку сейчас блокировка денежных средств и их незаконная растрата может негативно повлиять на стабильность работы по обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона. «Ведь после завершения анбандлинга, с 1 января компания выполняет функцию Оператора газовых хранилищ и налаживает все необходимое техническое взаимодействие с юридически отделенным ООО «Оператор ГТС Украины» по поддержанию надежного и бесперебойного транспортирования природного газа потребителям», - пояснили в пресс-службе.