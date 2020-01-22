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Завтра, 23 января, президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин проведут встречу в Израиле. Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.  

«В Израиле завтра состоится встреча президентов России и Украины. А где ж еще им встречаться», - написал он в в Telegram..

Напомним, 23-24 января президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Израиль с целью участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

9 декабря 2019 Зеленский и Путин провели первую встречу с глазу на глаз в рамках «нормандского формата».
ForUm

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