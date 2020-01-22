У президента Украины Владимира Зеленского в рамках рабочего визита в Израиль 23-24 января пока не запланирована встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, если общение на полях Всемирного форума памяти Холокоста состоится, то только для обсуждения вопросов дальнейшего освобождения удерживаемых лиц.
Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе Офиса президента.
«Президент Украины посетит с рабочим визитом государство Израиль. В рамках визита запланировано участие Зеленского в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста, а также встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля», - сообщили в ОП.
«Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована. Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц», - отмечается в сообщении.
Ранее о встрече президентов заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
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