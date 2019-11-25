НАК «Нафтогаз Украины» готов рассмотреть возможность получения от «Газпрома» природного газа в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Черновицкой областной государственной администрации Сергея Осачука.

В Марьинке Донецкой области боевики подстрелили женщину, которая шла по городу с трехлетним ребенком.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что народного депутата Украины Романа Иванисова исключили из партии «Слуга народа» и он этим гордится.

Неизвестные взорвали в центре Харькова автомобиль Toyota Camry.

Позже полицейские нашли сгоревший автомобиль Opel Vectra, на котором скрылись с места происшествия вероятные подрывники авто адвоката,

Нынешние процессы разведения войск на участках вдоль контактной линии на Донбассе имеют конечной целью возвращение контроля над границами, возобновление работы органов государственного управления и обеспечение нормальной жизни для местного населения. Об этом в интервью Укринформу заявил начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Двое сыновей попавшего в ДТП уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщил Сергей Косяк.

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что за три месяца возвращенные Россией военные корабли будут восстановлены. Соответствующее заявление он сделал во время своего очередного видеообращения.

Пятый президент Украины Петр Порошенко дважды встречался с Руди Джулиани, который обещал ему, что поможет поднять уровень сотрудничества между США и Украиной.

В Киеве неизвестные нарисовали свастику на памятнике классику еврейской литературы Шолом-Алейхему.

Бывший «народный мэр» оккупированной Горловки Эдуард Матюха оказался разведчиком ГУР Минобороны Украины и вернулся на подконтрольную территорию.