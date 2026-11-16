Після періоду відносно теплої погоди в Україну може прийти різке похолодання зі снігопадами та нічними морозами. За попередніми прогнозами, перелом очікується в останню декаду листопада, коли до Європи почне надходити холодне арктичне повітря, повідомляє DobraPogoda24.

Найближчими днями погоду в Україні визначатимуть атлантичні циклони, які рухатимуться із заходу на схід. Вони приноситимуть відносно тепле повітря, дощі та місцями сильний вітер. Тому суттєвих змін у погоді найближчим часом не очікується.

Однак ситуація може змінитися наприкінці місяця. За прогнозами, один із циклонів опуститься з півночі та принесе холодне арктичне повітря. На атмосферних фронтах почнуться снігопади, які можуть охопити не лише гірські райони, а й рівнинну частину Європи.

Найімовірніший період зимового вторгнення — з 21 по 30 листопада, з можливим відхиленням на два дні. Першими похолодання відчують північні та західні області України. Тут можливі снігопади й триваліші нічні морози. За сприятливих умов місцями може сформуватися повноцінний сніговий покрив.

Не виключено, що сніг дістанеться й південних областей. Зокрема, розвиток генуезького циклону в Середземномор'ї може спричинити інтенсивні опади в Одеській та Миколаївській областях. Синоптична ситуація також може супроводжуватися різкими перепадами температури та посиленням вітру.

Водночас ці прогнози поки що мають попередній характер, а конкретні терміни й інтенсивність снігопадів можуть змінитися.

Як повідомляло раніше ForUa, листопад в Україні попередньо очікується теплішим за кліматичну норму.