Російські війська просунулися одразу на кількох напрямках у Донецькій та Харківській областях. Зокрема, окупанти мають успіхи поблизу Русиного Яру, Білицького, Вільного та Петропавлівки, повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

За даними аналітиків, на Константинівському напрямку російські війська просунулися в районі Русиного Яру. На Добропільському напрямку ворог розширює сіру зону поблизу міста Білицьке.

Крім того, зміни на карті бойових дій зафіксували поблизу села Вільне Покровського району Донецької області та Петропавлівки Куп'янського району Харківської області.

Таким чином, просування російських військ зафіксовані на кількох ділянках фронту в межах двох областей.

Як повідомляло раніше ForUa, наступ окупантів захлинувся одразу на трьох ділянках фронту.