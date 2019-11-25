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Неизвестные взорвали в центре Харькова автомобиль «Toyota Camry», сообщает пресс-служба облглавка.

Информация о происшествии поступила в полицию 25 ноября около 10:13. Заявитель сообщил о взрыве авто возле дома по улице Чайковского.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15 ч.1. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Никто из граждан не пострадал. Механические повреждения получили автомобили, находившиеся в эпицентре взрыва. Злоумышленники, вероятно причастные к преступлению, могут передвигаться на автомобиле «Opel Vectra» синего цвета с государственными знаками европейской регистрации. По Харькову и области введена полицейская операция «Перехват».

По данным Depo.Харьков, правоохранители установили, что взрыв произошел из-за самодельного устройства, в основе которого был тротил. В полиции подозревают, что взрывчатка была плохо закреплена или не была закреплена вовсе. 

По данным издания, автомобиль принадлежит местному адвокату Андрею Гагуну, который ранее был сотрудником прокуратуры Харьковской области.  

Владелец автомобиля подозревает, что этот инцидент связан с его профессиональной деятельностью. Он добавил, что неоднократно получал угрозы.
ForUm

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