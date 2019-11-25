В Марьинке Донецкой области боевики подстрелили женщину, которая шла по городу с трехлетним ребенком, сообщает пресс-служба 28 ОМБр имени Рыцарей зимнего похода.

«Сегодня около 12:00 в городе Марьинка в результате обстрела из стрелкового оружия со стороны незаконных вооруженных формирований, было ранено гражданское лицо. Гражданка передвигалась по городу со своим трехлетним ребенком. Враг совершил несколько выстрелов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пуля попала пострадавшей в грудную клетку и плечо слева.. Сейчас женщина находится в больнице города Курахово, ее состояние стабильное.

«Эта ситуация еще раз доказывает, какими беспринципными и аморальными являются действия противника и каким шатким является условное перемирие», – сказано в сообщении.